कश्मीर में 25 अगस्त तक कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा, जानें क्या है पूरा मामला

धमकी भरा पत्र सामने आने के बाद कश्मीरी पंडित कर्मचारियों में भय का माहौल है। NDTV ने अपनी एक रिपोर्ट में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से लिखा कि प्रधानमंत्री के विशेष रोजगार पैकेज के तहत नियुक्त सभी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। जिन कर्मचारियों के नाम धमकी पत्र में शामिल हैं, उन्हें सुरक्षित रूप से जम्मू भेज दिया गया है।