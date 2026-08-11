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‘2029 होगा राजनीतिक सफाए का साल’, राहुल गांधी और कांग्रेस पर दिल्ली BJP अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने साधा निशाना

Harsh Malhotra Targeted Rahul Gandhi: दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें अराजकता, झूठ और पाखंड का ‘पोस्टर बॉय’ बताया। उन्होंने संसद में चर्चा से बचने और छात्र आंदोलन को राजनीतिक रूप देने का आरोप भी लगाया।
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भारत

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Harshul Mehra

Aug 11, 2026

rahul gandhi

राहुल गांधी। फोटो- आईएएनएस

Harsh Malhotra Targeted Rahul Gandhi: केंद्रीय राज्य मंत्री और दिल्ली BJP अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी को ‘अराजकता, झूठ और पाखंड का पोस्टर बॉय’ बताया और आरोप लगाया कि वह संसद में चर्चा से बचने और सदन को बाधित करने की कोशिश करते हैं।

‘संसद में आकर हर मुद्दे पर चर्चा करें राहुल गांधी’

मीडिया से बातचीत के दौरान हर्ष मल्होत्रा ने राहुल गांधी के कथित दोहरे और अराजक रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समर्थित झारखंड सरकार की ओर से छात्रों के साथ किए गए कथित अमानवीय व्यवहार ने राहुल गांधी और कांग्रेस के रवैये को उजागर किया है। मल्होत्रा ने राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि वे संसद में आकर छात्रों के आंदोलन समेत देश से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा करें, लेकिन चर्चा से भागें नहीं और संसद को बाधित न करें।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले छात्रों के आंदोलन को अपने राजनीतिक हित के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे और अब संसद को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं।

‘युवाओं को राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश’

दिल्ली BJP अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने दिल्ली के जंतर-मंतर से युवाओं को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। उनके मुताबिक, सोमवार को कांग्रेस समर्थित झारखंड सरकार की ओर से छात्रों के आंदोलन के खिलाफ की गई कार्रवाई ने राहुल गांधी के कथित पाखंड को उजागर कर दिया। मल्होत्रा ने कहा कि राहुल गांधी आज अराजकता, झूठ और पाखंड के पोस्टर बॉय बन चुके हैं।

जंतर-मंतर आंदोलन को लेकर भी राहुल गांधी पर निशाना

मल्होत्रा ने कहा कि कुछ दिन पहले दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन में कुछ आपराधिक और राष्ट्रविरोधी तत्वों ने घुसकर हिंसा पैदा करने और संसद में प्रवेश करने की कोशिश की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे और छात्रों के आंदोलन को दबाने को लेकर झूठे दावे और गलत सूचनाएं फैलाने लगे। मल्होत्रा ने कहा कि छात्रों पर पैलेट फायरिंग किए जाने के आरोप भी लगाए गए थे।

उनके मुताबिक, झारखंड में पिछले कुछ दिनों और खासकर सोमवार को जो हुआ, उसने राहुल गांधी और कांग्रेस के कथित ‘काले चेहरे’ को उजागर कर दिया।

‘राहुल गांधी बताएं हेमंत सोरेन सरकार कब गिराएंगे’

हर्ष मल्होत्रा ने राहुल गांधी से सवाल किया कि वह देश को बताएं कि कांग्रेस के समर्थन वाली हेमंत सोरेन सरकार को कब गिराएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो देश यह निष्कर्ष निकालेगा कि झारखंड में छात्रों के दमन को कांग्रेस की मंजूरी थी।

संसद को बताया संवैधानिक चर्चा का मंच

मल्होत्रा ने कहा कि संसद देश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का संवैधानिक मंच है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग अपनी जेब में संविधान की प्रति रखते हैं, वही संसद में चर्चा से भागकर संविधान की अनदेखी कर रहे हैं और संसद को ‘हाइजैक’ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद में कांग्रेस और राहुल गांधी की कथित जिद के कारण व्यवधान पैदा हो रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ मिलकर संसद में देश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं।

NEET पेपर लीक के नाम पर CJP का जिक्र

मल्होत्रा ने दिल्ली में कुछ राजनीतिक दलों की ओर से बनाए गए CJP प्लेटफॉर्म का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि NEET परीक्षा पेपर लीक के नाम पर युवाओं को भड़काने और हिंसा के लिए उकसाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की गई।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए दो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को छात्र नेताओं से बातचीत के लिए भेजा और उनकी सभी मांगों को स्वीकार किया। मल्होत्रा के मुताबिक, इससे छात्रों का आंदोलन समाप्त हुआ और संसद में परीक्षा पेपर लीक के मामलों में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान करने वाला कानून भी पारित हुआ। उन्होंने कहा कि इस दौरान विपक्ष ने सहयोग नहीं किया।

‘विपक्ष चर्चा से न भागे’

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद राहुल गांधी और विपक्ष को बहस से नहीं भागना चाहिए। मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी छात्रों या देश को लेकर चिंतित नहीं हैं, बल्कि वह संसद को बाधित कर रहे हैं ताकि सरकार के कई महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी विधेयक पारित न हो सकें।

‘2029 में होगा राजनीतिक सफाया’

हर्ष मल्होत्रा ने दावा किया कि राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष के अधिकांश दलों को समझ लेना चाहिए कि 2029 उनका राजनीतिक सफाया होने का साल होगा और इसमें Gen Z की बड़ी भूमिका होगी।

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राहुल गांधी

Updated on:

11 Aug 2026 04:08 pm

Published on:

11 Aug 2026 04:08 pm

Hindi News / National News / ‘2029 होगा राजनीतिक सफाए का साल’, राहुल गांधी और कांग्रेस पर दिल्ली BJP अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने साधा निशाना

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