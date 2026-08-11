‘2029 होगा राजनीतिक सफाए का साल’, राहुल गांधी और कांग्रेस पर दिल्ली BJP अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने साधा निशाना

मल्होत्रा ने कहा कि संसद देश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का संवैधानिक मंच है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग अपनी जेब में संविधान की प्रति रखते हैं, वही संसद में चर्चा से भागकर संविधान की अनदेखी कर रहे हैं और संसद को ‘हाइजैक’ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद में कांग्रेस और राहुल गांधी की कथित जिद के कारण व्यवधान पैदा हो रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ मिलकर संसद में देश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं।