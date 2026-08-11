‘राहुल गांधी इस्तीफा दें या हेमंत सोरेन का समर्थन वापस लें’, झारखंड छात्र आंदोलन पर बोले गिरिराज सिंह

Giriraj Singh on Jharkhand Student Protest: केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने रांची में JPSC-JSSC सरकारी नौकरी परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध कर रहे उम्मीदवारों पर पुलिस लाठीचार्ज को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के राजनीतिक रुख को विरोधाभासी बताया। उन्होंने कहा कि जहां राहुल गांधी दिल्ली में बड़े-बड़े बयान देते हैं, वहीं वे अपने गठबंधन सहयोगियों द्वारा शासित राज्यों में छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर पूरी तरह चुप रहते हैं।