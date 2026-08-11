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‘राहुल गांधी इस्तीफा दें या हेमंत सोरेन का समर्थन वापस लें’, झारखंड छात्र आंदोलन पर बोले गिरिराज सिंह

Giriraj Singh on Rahul Gandhi: झारखंड में छात्र आंदोलन और पुलिस लाठीचार्ज को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी से हेमंत सोरेन सरकार से समर्थन वापस लेने या नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देने की मांग की।
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नई दिल्ली

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Anand Shekhar

Aug 11, 2026

Giriraj Singh

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (IANS)

Giriraj Singh on Jharkhand Student Protest: केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने रांची में JPSC-JSSC सरकारी नौकरी परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध कर रहे उम्मीदवारों पर पुलिस लाठीचार्ज को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के राजनीतिक रुख को विरोधाभासी बताया। उन्होंने कहा कि जहां राहुल गांधी दिल्ली में बड़े-बड़े बयान देते हैं, वहीं वे अपने गठबंधन सहयोगियों द्वारा शासित राज्यों में छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर पूरी तरह चुप रहते हैं।

दिल्ली में बोलना और झारखंड में लाठियां चलवाना बंद करें राहुल गांधी- गिरिराज सिंह

गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि राहुल गांधी उन राज्यों में तुरंत पहुंच जाते हैं जहां कांग्रेस या उसके गठबंधन की सरकार नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में उनके गठबंधन की सरकार है, वहां छात्रों के दमन पर वे चुप रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी दोहरे मापदंडों की राजनीति कर रहे हैं और देश के युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

झारखंड में विरोध कर रहे उम्मीदवारों के बारे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि रांची में सड़कों पर उतरे छात्र अब राहुल गांधी के इरादों पर सवाल उठाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी या तो झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार से अपनी पार्टी (कांग्रेस) का समर्थन तुरंत वापस लें या सोरेन पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दबाव बनाएं। अगर वह ऐसा नहीं कर सकते, तो उन्हें नैतिक आधार पर लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) के पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।

राहुल गांधी हिट एंड रन नेता हैं - गिरिराज सिंह

संसद के दोनों सदनों में जारी गतिरोध और हंगामे को लेकर गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और विपक्षी सांसदों के रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों के मुद्दों और परीक्षाओं की पारदर्शिता समेत हर विषय पर संसद में विस्तार से चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को 'हिट एंड रन' और भाग जाने वाला नेता करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे भागने वाले नेता ही ज़िम्मेदारी से बचते हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा स्पीकर पहले ही कह चुके हैं कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, फिर भी विपक्ष इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। विपक्ष का एकमात्र मकसद हंगामा करना, मीडिया की सुर्खियों में आना और संसद की कार्यवाही में बाधा डालना है।

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Updated on:

11 Aug 2026 04:33 pm

Published on:

11 Aug 2026 04:31 pm

Hindi News / National News / ‘राहुल गांधी इस्तीफा दें या हेमंत सोरेन का समर्थन वापस लें’, झारखंड छात्र आंदोलन पर बोले गिरिराज सिंह

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