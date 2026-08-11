ड्रग्स वाले वीडियो को लेकर केजरीवाल का BJP पर हमला, बोले- क्या PMO से फैलाई गई झूठी बात?

Arvind Kejriwal BJP Punjab Drug Video Controversy: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संजोयक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से जुड़े कथित नशे के वीडियो को लेकर बीजेपी के सांसदों पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने एक वीडियो को पंजाब का बताकर झूठ फैलाया है। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि ये झूठ फैलाने का आदेश पीएम कार्यालय से आया है क्या?