Weather Update: पंजाब-हरियाणा और दिल्ली में भारी बारिश के आसार, भोपाल-झालावाड़ में स्कूलों की छुट्टी

हिमाचल प्रदेश में 11 अगस्त को राज्य में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। 12 से 17 अगस्त तक लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहेगा। हरियाणा, पंजाब व दिल्ली में11 अगस्त को व्यापक बारिश के साथ कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। 12 अगस्त को थोड़ी राहत के बाद 13 अगस्त को फिर से तेज बारिश का दौर लौटेगा। पूर्वी राजस्थान व उत्तराखंड में पूर्वी राजस्थान और उत्तराखंड में भी 11 और 12 अगस्त को कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू-कश्मीर में 11 से 16 अगस्त तक रुक-रुक कर भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है।