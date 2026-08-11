सोनिया गांधी बोलीं- बिना सबूत चला प्रोपेगेंडा, मनमोहन सिंह मामले में PM मोदी को घेरा

अपने लेख में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा प्रहार किया। साल 2017 में पीएम मोदी ने संसद में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर 'रेनकोट पहनकर नहाने वाला' बताया था। इस पर अब सोनिया ने कहा कि वह संसदीय इतिहास का सबसे शर्मनाक पल था। कांग्रेस सांसद ने कहा कि आत्मचिंतन की शुरुआत उन्हीं लोगों से होनी चाहिए, जो सत्ता में बैठे हैं। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों जैसे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विरोधी नेताओं को दबाने के लिए कर रही है, जबकि सत्ता में बैठे लोगों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को नजरअंदाज किया जा रहा है।