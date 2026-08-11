‘राहुल गांधी चर्चा से भाग नहीं सकते, गृह मंत्री का सामना करना होगा’, किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर निशाना

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की यह टिप्पणी नीट पेपर लीक को लेकर हुए छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर आई है। इस मुद्दे को लेकर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। विपक्ष सरकार से इस मामले पर जवाब मांग रहा है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले पर जवाब देने की मांग की थी। अब सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा की पेशकश की है। चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह सरकार की ओर से जवाब देंगे।