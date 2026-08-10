‘छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के चंदे तक’, खरगे ने रखीं 3 मांगें, बोले- प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता से माफी मांगे

Mallikarjun Kharge: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े चंदे व संपत्ति के सवालों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। खरगे ने तीन मांगें रखी हैं। उन्होंने मांग की कि केंद्रीय गृह मंत्री संसद में आकर दिल्ली में छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई पर जवाब दें। साथ ही, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े चंदे और संपत्ति को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दें। खरगे की तीसरी मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता से माफी मांगें।