झारखंड विधानसभा गेट के बाहर दोबारा लाठीचार्ज, खदेड़े गए अभ्यर्थी; छात्रों ने कहा- लाठियां बरसाकर सीएम मना रहे जन्मदिन

विधानसभा गेट पर हुए लाठीचार्ज और हाथापाई में कई छात्र घायल हो गए। विरोध प्रदर्शन में शामिल महिला उम्मीदवारों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने बदसलूकी की और नियमों व कानूनों की खुलेआम अनदेखी की। महिला प्रदर्शनकारी ने कहा, "आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, इसलिए वे अपनी पार्टी के कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, जबकि हमें बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया गया। ऊपर से, हमें लाठियों की 'सौगात' मिली। वहां बड़ी संख्या में लड़कियां और महिलाएं मौजूद थीं, फिर भी वहां एक भी महिला पुलिस अधिकारी तैनात नहीं थी। पुरुष पुलिस अधिकारियों ने हम पर लाठियां बरसाईं, हमें धक्का-मुक्की की और हमारे कपड़े तक फाड़ दिए। हम वहां शांति से बैठे थे, फिर भी हमारे साथ इतनी बर्बरता की गई।"