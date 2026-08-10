10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Jharkhand Student Protest: ‘अब डेलिगेशन से नहीं, सीधे CM से बात होगी’, रांची में विधानसभा घेराव के बीच देवेंद्र महतो का ऐलान

Jharkhand Student Protest Update: JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के विधानसभा मार्च के दौरान छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि सरकार के डेलिगेशन से अब कोई बातचीत नहीं होगी। मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन जारी रहेगा।
2 min read
Google source verification

रांची

image

Anand Shekhar

Aug 10, 2026

Jharkhand Student Protest

Jharkhand Student Protest: ‘कंटीले तार हमें नहीं रोक सकते’, भूख हड़ताल के बीच मार्च में पहुंचे देवेंद्र नाथ महतो (फोटो सोर्स: ANI)

Jharkhand Student Protest: झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और गड़बड़ी के खिलाफ उम्मीदवारों का आंदोलन सोमवार को और तेज हो गया। राजधानी रांची में विधानसभा का घेराव करने के लिए निकाले गए मार्च के दौरान पुलिस प्रशासन और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच झड़प हो गई। पानी की बौछारों, आंसू गैस के गोलों और पुलिस बल के इस्तेमाल के बीच छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने ऐलान किया कि सरकार के किसी भी मंत्री या सरकारी प्रतिनिधिमंडल से आगे कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि तीन दौर की बेनतीजा बातचीत के बाद आगे कोई भी बातचीत सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होगी।

हम लाठियों या आंसू गैस से नहीं डरने वाले- देवेंद्र महतो

प्रदर्शन के दौरान देवेंद्रनाथ महतो ने कहा, "हम अपनी पहले की घोषणा के अनुसार यहां पहुंचे हैं। आज के असेंबली मार्च में उम्मीदवारों का दर्द और गुस्सा साफ दिख रहा है। आज, अपनी भूख हड़ताल के नौवें दिन, मैं इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए हॉस्पिटल से स्ट्रेचर पर आया हूं। फिर भी, सरकार हमारी आवाज दबाने के लिए आंसू गैस, वॉटर कैनन और लाठियों का इस्तेमाल कर रही है, जो बेहद निंदनीय है। सरकार डर गई है, कायर सरकार जब-जब डरती है, पुलिस को आगे करती है। लेकिन हम भी देखेंगे कि सरकार के टियर गैस और लाठियों में कितना दम है।"

हमारी मांगें मान लें, वरना हिल सकती है सीएम की कुर्सी - देवेंद्र महतो

सरकार से आगे की बातचीत की संभावना पर देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि टाल-मटोल का समय अब ​​खत्म हो गया है। सरकार को छात्रों की मांगें माननी होंगी, वरना गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। देवेंद्रनाथ महतो ने कहा, "सरकार से अब क्या बात करनी बाकी है? बातचीत के तीन दौर पहले ही हो चुके हैं, अब चर्चा के लिए कुछ नहीं बचा है। सरकार को हमारी मांगें पूरी करनी होंगी, वरना ये नाराज छात्र सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। अगर छात्रों की मांगें नहीं मानी गईं, तो सत्ता की कुर्सी हिल सकती है। यह आक्रोश अब और नहीं दबाया जा सकता, यह एक विशाल जन-आंदोलन में बदल चुका है।"

पुलिस की बैरिकेडिंग पर देवेंद्र महतो ने कहा, "कौन रोकेगा? 'युवा' शब्द को पलट दीजिएगा तो 'वायु' बनता है, और वायु को कोई बैरिकेडिंग नहीं रोक सकती। कांटेदार तार की जाली लगा करके सरकार ने अराजकता को न्योता दिया है। छात्र तीन लेयर की बैरिकेडिंग के बावजूद आगे निकल रहे हैं। सरकार छात्रहित में फैसला ले, वरना इसी तरह छात्र उग्र होंगे।"

लाठीचार्ज, वाटर कैनन के बाद अब छात्रों पर दागे गए आंसू गैस के गोले, विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की कार्रवाई

ये भी पढ़ें
JPSC JSSC Protest, Jharkhand Students Protest, Ranchi Protest, JPSC Protest, JSSC Protest, Jharkhand Student Protest, JPSC JSSC Students, Ranchi Students Protest,

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Aug 2026 04:35 pm

Published on:

10 Aug 2026 04:12 pm

Hindi News / National News / Jharkhand Student Protest: ‘अब डेलिगेशन से नहीं, सीधे CM से बात होगी’, रांची में विधानसभा घेराव के बीच देवेंद्र महतो का ऐलान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना हुआ और आसान, मोदी सरकार ने 11 नए पोर्ट्स पर दी e-Visa एंट्री की मंजूरी

India e-Visa
राष्ट्रीय

Video: ‘गर्लफ्रेंड के पापा नहीं मान रहे हैं नौकरी दे दो…’, झारखंड प्रोटेस्ट के दौरान दिखा अजीबोगरीब पोस्टर

JPSC JSSC Protest Video
राष्ट्रीय

15 अगस्त पर लाल किले से पहली बार गूंजेगा ‘वंदे मातरम’, वायुसेना का हेलीकॉप्टर लेकर उड़ेगा विशेष ध्वज

Independence Day 2026, Vande Mataram 150 Years, Vande Mataram 150th Anniversary, Red Fort Independence Day, 15 August 2026,
राष्ट्रीय

झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर राहुल गांधी की चुप्पी, भाजपा बोली- कोटा से प्रयागराज तक गरजने वाले रांची में चुप क्यों?

Sudhanshu Trivedi Rahul Gandhi
नई दिल्ली

Ambikapur News: आरक्षक की मौत के 37 दिन बाद ‘आयुष्मान सारथी’ से आया मैसेज, आप स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं, पत्नी बोली- कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए

Constable death case
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.