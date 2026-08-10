Jharkhand Student Protest: ‘अब डेलिगेशन से नहीं, सीधे CM से बात होगी’, रांची में विधानसभा घेराव के बीच देवेंद्र महतो का ऐलान

सरकार से आगे की बातचीत की संभावना पर देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि टाल-मटोल का समय अब ​​खत्म हो गया है। सरकार को छात्रों की मांगें माननी होंगी, वरना गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। देवेंद्रनाथ महतो ने कहा, "सरकार से अब क्या बात करनी बाकी है? बातचीत के तीन दौर पहले ही हो चुके हैं, अब चर्चा के लिए कुछ नहीं बचा है। सरकार को हमारी मांगें पूरी करनी होंगी, वरना ये नाराज छात्र सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। अगर छात्रों की मांगें नहीं मानी गईं, तो सत्ता की कुर्सी हिल सकती है। यह आक्रोश अब और नहीं दबाया जा सकता, यह एक विशाल जन-आंदोलन में बदल चुका है।"