‘एल खियांग्ते की गिरफ्तारी महज दिखावा है, CBI जांच कराए सरकार’, JPSC-JSSC प्रोटेस्ट पर बोले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी

JPSC JSSC Protest: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते की गिरफ्तारी के बाद राज्य की सियासत गरमा गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे महज दिखावा बताया है। मरांडी ने कहा कि JPSC और JSSC से जुड़ी कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच के लिए सरकार को सीबीआई जांच का आदेश देना चाहिए।