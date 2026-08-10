10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘एल खियांग्ते की गिरफ्तारी महज दिखावा है, CBI जांच कराए सरकार’, JPSC-JSSC प्रोटेस्ट पर बोले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी

एल. खियांग्ते की गिरफ्तारी पर बाबूलाल मरांडी ने इसे महज दिखावा बताया है। JPSC-JSSC विवाद में उन्होंने सीबीआई जांच और अन्य जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है।
2 min read
Google source verification

रांची

image

Rahul Yadav

Aug 10, 2026

Babulal Marandi, L Khiangte Arrest, JPSC JSSC Protest, JPSC Chairman Arrest, L Khiangte, JPSC Protest, JSSC Protest, Jharkhand Students Protest,

नेता प्रतिपक्ष झारखण्ड, बाबूलाल मरांडी (फाइल फोटो - आईएएनएस)

JPSC JSSC Protest: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते की गिरफ्तारी के बाद राज्य की सियासत गरमा गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे महज दिखावा बताया है। मरांडी ने कहा कि JPSC और JSSC से जुड़ी कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच के लिए सरकार को सीबीआई जांच का आदेश देना चाहिए।

सिर्फ गिरफ्तारी से छात्रों की मांग पूरी नहीं होगी

बाबूलाल मरांडी का कहना है कि एल. खियांग्ते की गिरफ्तारी से मामला खत्म नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पहले भी ऐसे मामलों में आरोपियों को राहत मिलने की स्थिति पैदा करती रही है। मरांडी ने कहा कि अगर सरकार वास्तव में छात्रों की मांगों पर कार्रवाई करना चाहती है तो पूरे मामले में जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने JPSC के तीनों सदस्यों के साथ-साथ JSSC-CGL परीक्षा से जुड़े तत्कालीन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की। मरांडी ने नीरज सिन्हा और सुधीर गुप्ता का नाम लेते हुए उनकी भूमिका की जांच कराने की बात कही। साथ ही अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड अपने पास रखने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी बताए गए विनोद की गिरफ्तारी की भी मांग की है।

JSSC की कई परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप

मरांडी ने कहा कि छात्रों का आंदोलन केवल JPSC तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक, JSSC की सहायक आचार्य, CGL, उत्पाद सिपाही और PGT जैसी परीक्षाओं को लेकर भी अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि इन परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है।

JSSC चेयरमैन पर भी कार्रवाई की मांग

बाबूलाल मरांडी ने JSSC के प्रभारी चेयरमैन आईएएस प्रशांत कुमार को तत्काल निलंबित करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को जांच सौंपने की मांग दोहराई।

उनका कहना है कि छात्रों की मांगों का समाधान केवल कुछ गिरफ्तारियों से नहीं होगा। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की पूरी जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है।

14वीं सिविल सेवा PT के नतीजों पर भी विवाद

एल. खियांग्ते की गिरफ्तारी JPSC की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों को लेकर चल रहे विवाद के बीच हुई है। अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

विवाद के बीच खियांग्ते ने JPSC अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने ई-मेल के जरिए राजभवन को इस्तीफा भेजा था जिसे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने स्वीकार कर लिया था।

JPSC मुख्यालय में भी CID ने की थी कार्रवाई

मामले की जांच झारखंड CID कर रही है। जांच के दौरान एजेंसी की टीम JPSC मुख्यालय पहुंची थी। परीक्षा से जुड़े रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ भी की गई।

इसी जांच के दौरान अब पूर्व JPSC अध्यक्ष एल. खियांग्ते की गिरफ्तारी हुई है। दूसरी तरफ, JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का आंदोलन भी जारी है। छात्रों की प्रमुख मांगों में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता शामिल है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Aug 2026 04:39 pm

Published on:

10 Aug 2026 04:36 pm

Hindi News / National News / ‘एल खियांग्ते की गिरफ्तारी महज दिखावा है, CBI जांच कराए सरकार’, JPSC-JSSC प्रोटेस्ट पर बोले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना हुआ और आसान, मोदी सरकार ने 11 नए पोर्ट्स पर दी e-Visa एंट्री की मंजूरी

India e-Visa
राष्ट्रीय

Video: ‘गर्लफ्रेंड के पापा नहीं मान रहे हैं नौकरी दे दो…’, झारखंड प्रोटेस्ट के दौरान दिखा अजीबोगरीब पोस्टर

JPSC JSSC Protest Video
राष्ट्रीय

15 अगस्त पर लाल किले से पहली बार गूंजेगा ‘वंदे मातरम’, वायुसेना का हेलीकॉप्टर लेकर उड़ेगा विशेष ध्वज

Independence Day 2026, Vande Mataram 150 Years, Vande Mataram 150th Anniversary, Red Fort Independence Day, 15 August 2026,
राष्ट्रीय

झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर राहुल गांधी की चुप्पी, भाजपा बोली- कोटा से प्रयागराज तक गरजने वाले रांची में चुप क्यों?

Sudhanshu Trivedi Rahul Gandhi
नई दिल्ली

Ambikapur News: आरक्षक की मौत के 37 दिन बाद ‘आयुष्मान सारथी’ से आया मैसेज, आप स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं, पत्नी बोली- कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए

Constable death case
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.