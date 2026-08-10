JPSC-JSSC Protest: मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा- सरकार ने लगभग हर बात मान ली है; जानिए फिर किस बात पर फंसा है मामला?

मंत्री ने कहा-सरकार ने उन सभी मांगों को स्वीकार किया है, जिन्हें राज्य सरकार के स्तर पर पूरा करना संभव था। हालांकि, CGL परीक्षा को पूरी तरह कैंसल करने की छात्रों की मांग कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी होने के कारण जटिल है। एग्जाम को पूरी तरह से कैंसिल करना, कानूनी पैमानों से उलझी हुई है। जिस मुद्दे पर वे CGL एग्जाम कैंसिल करने पर अड़े हैं, उसमें कानूनी निर्देश शामिल हैं। स्टूडेंट्स को यह समझना चाहिए कि राज्य सरकार को संवैधानिक अधिकारों और तय गाइडलाइंस के दायरे में काम करना चाहिए। हमने लगभग हर बात मान ली है।