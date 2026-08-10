Jharkhand Protest: न पत्थर, न पेट्रोल बम, न विवादित नारे…फिर छात्रों पर क्यों बरसी लाठियां? बीजेपी ने लगाए गंभीर आरोप

बीजेपी ने लिखा कि छात्रों की तरफ से न तो किसी को गाली दी जा रही थी, न ही किसी पुलिसकर्मी को घायल करने के इरादे से पत्थर फेंके जा रहे थे, न ही भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए जा रहे थे और न ही पेट्रोल बम लाए गए थे। फिर छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, CJP के मालिक अरविंद केजरीवाल और छात्र कल्याण की बातें करने वाले आप सभी पाखंडियों आप लोग कहां छिपे बैठे हैं? क्या झारखंड में आपको छात्र दिखाई नहीं दे रहे हैं?