Jharkhand Student Protest: विधानसभा के गेट पर पहुंचे प्रदर्शनकारी छात्र, रांची एसपी का बयान, ‘कई आंदोलनकारी बात सुनने को तैयार नहीं’

देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि सरकार के साथ बातचीत के लिए अब कुछ बाकी नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर छात्रों की मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने कहा कि सरकार से अब क्या बात करनी बाकी है? बातचीत के तीन दौर पहले ही हो चुके हैं, अब चर्चा के लिए कुछ नहीं बचा है। सरकार को हमारी मांगें पूरी करनी होंगी, वरना ये नाराज छात्र सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। अगर छात्रों की मांगें नहीं मानी गईं, तो सत्ता की कुर्सी हिल सकती है। महतो ने कहा कि छात्रों का आक्रोश अब दबाया नहीं जा सकता और आंदोलन एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है।