झारखंड छात्र आंदोलन: पुलिस ने बरसाया पानी, छात्र करते रहे डांस, खेतों के रास्ते विधानसभा के नजदीक पहुंचे प्रदर्शनकारी, कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

विधानसभा की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कई स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था की थी। तीन स्तर की लोहे की बैरिकेडिंग के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई थी। छात्रों को रोकने के लिए वॉटर कैनन से पानी की बौछार भी की गई।इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। कई छात्र खेतों के रास्ते आगे बढ़ते हुए विधानसभा के मुहाने तक पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि झारखंड बनने के बाद से किसी छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारी विधानसभा के इतने करीब नहीं पहुंच पाए थे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था को कई जगहों पर पार किया। इसके बाद छात्र खेतों के रास्ते विधानसभा की ओर बढ़ते हुए उसके काफी करीब पहुंच गए। आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र लगातार नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते रहे।