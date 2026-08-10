एयरपोर्ट ऑपरेटर बन सकते हैं एयरलाइन के मालिक? राज्यसभा में सरकार ने दिया ये जवाब; PPP समझौतों को लेकर क्या कहा

Airline Ownership: केंद्र सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि ऐसी कोई सरकारी नीति नहीं है, जो प्रमुख एयरपोर्ट ऑपरेटरों को किसी शेड्यूल्ड एयरलाइन में बड़ी हिस्सेदारी रखने या उसका संचालन करने से रोकती हो। हालांकि, सरकार ने यह भी बताया कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत विकसित कुछ एयरपोर्ट्स से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट में एयरलाइंस और उनके समूह की कंपनियों की हिस्सेदारी को लेकर कुछ प्रतिबंध मौजूद हैं। यह जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में एयरपोर्ट और एयरलाइन के बीच क्रॉस-ओनरशिप से जुड़े सवाल के लिखित जवाब में दी।