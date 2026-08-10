‘Rahul Gandhi आराजकता फैलाना चाहते हैं’, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को घेरा



जेपी नड्डा ने झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस नेताओं को झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। नड्डा ने कहा कि उन्हें मिली जानकारी के अनुसार, छात्रों को रोकने के लिए वहां कंटीले तारों की बाड़ तक लगाई गई थी। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस झारखंड सरकार का हिस्सा है, इसलिए उसे वहां छात्रों की मांगों और उनके प्रदर्शन पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ वे देश में छात्रों के मुद्दे उठाने की बात करते हैं, जबकि दूसरी ओर झारखंड में छात्रों की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है।