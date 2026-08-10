11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘Rahul Gandhi आराजकता फैलाना चाहते हैं’, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को घेरा

JP Nadda: जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने जंतर-मंतर मुद्दे पर विपक्ष के दावों पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। नड्डा ने झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के मुद्दे पर भी राहुल गांधी को घेरा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Aug 10, 2026

JP Nadda

जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर लगाए कई आरोप(फोटो-ANI)

JP Nadda On Rahul Gandhi: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सदन की कार्यवाही बाधित करने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष पिछले 15 दिनों से संसद की कार्यवाही प्रभावित कर रहा है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। नड्डा ने कहा कि विपक्ष जंतर-मंतर से जुड़े मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग कर रहा है और वहां गोली चलने का दावा कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार सदन चलाना चाहती है और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है।

केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर यह भी आरोप लगाया कि महंगाई और एसआईआर जैसे मुद्दों पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सदन से दूरी बना ली थी। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की आवाज भी सुननी चाहिए। नड्डा ने कहा कि सरकार संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की ओर से लगातार कार्यवाही बाधित की जा रही है। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी आराजकता फैलाना चाहते हैं।

जेपी नड्डा ने और क्या कहा?


राहुल गांधी संसद और देश के सामने हर दिन अपना मुद्दा बदल रहे हैं। उनका मकसद बातचीत करना नहीं, बल्कि अराजकता पैदा करना है। संसद सत्र की शुरुआत में उन्होंने नीट पर चर्चा की मांग की। जब हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हुए तो उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया। इसके बाद उन्होंने जंतर-मंतर की घटना को लेकर गृह मंत्री से बयान देने की मांग शुरू कर दी। यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उनकी मंशा सदन को चलने ही नहीं देने की है।

जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं, सदन में आएं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भ्रम न फैलाएं। जंतर-मंतर पर कोई गोली नहीं चली है और न ही वहां गोली चलाने का कोई आदेश दिया गया।

झारखंड छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी को घेरा


जेपी नड्डा ने झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस नेताओं को झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। नड्डा ने कहा कि उन्हें मिली जानकारी के अनुसार, छात्रों को रोकने के लिए वहां कंटीले तारों की बाड़ तक लगाई गई थी। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस झारखंड सरकार का हिस्सा है, इसलिए उसे वहां छात्रों की मांगों और उनके प्रदर्शन पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ वे देश में छात्रों के मुद्दे उठाने की बात करते हैं, जबकि दूसरी ओर झारखंड में छात्रों की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है।

15 अगस्त पर लाल किले से पहली बार गूंजेगा ‘वंदे मातरम’, वायुसेना का हेलीकॉप्टर लेकर उड़ेगा विशेष ध्वज

ये भी पढ़ें
Independence Day 2026, Vande Mataram 150 Years, Vande Mataram 150th Anniversary, Red Fort Independence Day, 15 August 2026,

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Aug 2026 08:07 pm

Published on:

10 Aug 2026 07:39 pm

Hindi News / National News / ‘Rahul Gandhi आराजकता फैलाना चाहते हैं’, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को घेरा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

केंद्र सरकार के हाथ में जाएगी खदान और खनन जमीनों पर टैक्स की ‘चाबी’!

PM Narendra Modi chairs cabinet meeting
राष्ट्रीय

विदेश में पढ़कर लौटना चाहते हैं 81% भारतीय छात्र, सर्वे में हुआ खुलासा

Indian students studying abroad
विदेश

पंजाब बीजेपी में असंतोष, नितिन नवीन बोले – ‘सबको साथ लेकर चलें’

Nitin Nabin
राष्ट्रीय

तमिलनाडु में पहले गाया जाएगा तमिल राज्यगीत और फिर राष्ट्रगीत-राष्ट्रगान, विजय सरकार का हो सकता है केंद्र सरकार से टकराव

Vijay in TN assembly
राष्ट्रीय

जानलेवा है चांदीपुरा वायरस, गुजरात में 225 संदिग्ध मामले, 25 मरीजों की मौत

Chandipura Virus Outbreak
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.