झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर राहुल गांधी की चुप्पी, भाजपा बोली- कोटा से प्रयागराज तक गरजने वाले रांची में चुप क्यों?

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जो लोग राजस्थान के कोटा से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक दहाड़ते और गरजते थे, वे रांची में चूं तक करते नजर नहीं आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनका मकसद छात्रों के हितों की बात करना नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को रांची के छात्रों की आवाज इसलिए सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनके बाईं ओर बहुत तेज आवाज वाले बाहरी ईयरफोन लगे हैं। उन्होंने शायरी के माध्यम से भी राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं गांधी से कहना चाहता हूं कि जंतर-मंतर पर कर्म और रांची में जुल्म। राहुल बाबा, ऐसा जुल्म मत कीजिए।