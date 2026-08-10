दिल्ली में सियासी हलचल: PM मोदी से मिले शरद गुट के 8 सांसद, सुप्रिया सुले ने बताई बैठक की इनसाइड स्टोरी

NCP MPs PM Modi Meeting: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की वरिष्ठ नेता एवं सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में पार्टी के 8 सांसदों ने सोमवार को संसद भवन स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह बैठक करीब 15 मिनट चली। विपक्षी खेमे के सांसदों की इस मुलाकात को लेकर पहले से ही कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि सुप्रिया सुले ने सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि बैठक में सियासी मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई। बल्कि महाराष्ट्र के लंबित विकास कार्यों, किसानों की समस्याओं और सांसदों के अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।