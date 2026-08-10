राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर साधुओं के साथ धरने पर बैठे पप्पू यादव, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले- सांसद ने गलत क्या किया?

प्रदर्शन के दौरान संतों और प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। 'चंदा चोर गद्दी छोड़, रामजी के लुटेरे कुर्सी छोड़' और 'जब-जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है' जैसे नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे और दान के मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए और अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।