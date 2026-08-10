10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर साधुओं के साथ धरने पर बैठे पप्पू यादव, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले- सांसद ने गलत क्या किया?

Sadhu Sant Protest Delhi: राम मंदिर के चंदे और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर दिल्ली में साधु-संतों ने प्रदर्शन किया। मंडी हाउस से प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे संतों को पुलिस ने रोक दिया। सांसद पप्पू यादव भी प्रदर्शन के समर्थन में पहुंचे।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Sheikh

Aug 10, 2026

Pappu Yadav

राम मंदिर चढ़ावे की जांच की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करते साधु-संत, समर्थन में पहुंचे पप्पू यादव।

Ram Mandir Donation: राम मंदिर के चंदे और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर दिल्ली में साधु-संतों ने प्रदर्शन किया। संतों ने मंडी हाउस से प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए संतों को फिरोजशाह रोड के पास रोक दिया। इस दौरान कुछ संतों को हिरासत में लिए जाने की बात भी सामने आई।

प्रदर्शन के दौरान संतों और प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। 'चंदा चोर गद्दी छोड़, रामजी के लुटेरे कुर्सी छोड़' और 'जब-जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है' जैसे नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे और दान के मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए और अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।

CBI जांच की मांग

प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने की भी मांग की। उनका कहना था कि वे प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं और मामले की जांच की मांग को सीधे सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं।

पुलिस ने रोका मार्च

संतों के प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ने पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें फिरोजशाह रोड के पास रोक दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत के बाद स्थिति को शांत कराया गया। इसके बाद पांच प्रमुख साधु-संतों के प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की अनुमति दिए जाने की बात सामने आई।

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप था कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे संतों को रोकने के लिए पुलिस को आगे किया गया।

साधुओं के समर्थन में पहुंचे पप्पू यादव

प्रदर्शन के बीच निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी साधु-संतों के समर्थन में मौके पर पहुंचे। उन्होंने संतों के साथ धरने में हिस्सा लिया और उनकी मांगों का समर्थन किया। पप्पू यादव ने कहा कि सभी साधु उनके लिए सम्मानित हैं और वे उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर संत किसी मुद्दे को लेकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए।

अविमुक्तेश्वरानंद ने किया पप्पू यादव का बचाव

ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी पप्पू यादव के प्रदर्शन में शामिल होने पर उनका बचाव किया। उन्होंने सवाल किया कि अगर कोई सांसद साधु-संतों की बात सुनने और उनके समर्थन में धरने पर बैठता है तो उसने गलत क्या किया?

पप्पू यादव ने भी सोशल मीडिया पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बातों का उल्लेख करते हुए कहा कि शंकराचार्य ने चढ़ावा चोरी के खिलाफ उनके विरोध के तरीके को शास्त्र और संविधान के अनुरूप बताया है।

उन्होंने लोगों से इस मुद्दे पर सवाल पूछने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी होती रही। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री से सीधे सामने आकर उनका ज्ञापन लेने की मांग की।

हालांकि, राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी या अनियमितता से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। फिलहाल प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग मामले की जांच और चढ़ावे से जुड़े लेन-देन में पारदर्शिता की है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार को घेरा, बोले- ‘सदन में जवाब दें पीएम मोदी’

ये भी पढ़ें
mallikarjun kharge on Ram Mandir donation controversy.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राम मंदिर

Updated on:

10 Aug 2026 03:29 pm

Published on:

10 Aug 2026 03:24 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर साधुओं के साथ धरने पर बैठे पप्पू यादव, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले- सांसद ने गलत क्या किया?

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

20 प्रवक्ताओं की लिस्ट में शहजाद पूनावाला 8वें नंबर पर, लेकिन बीजेपी में सबसे टॉप; किसी ने शेयर की लिस्ट तो दिया ये जवाब

shehzad poonawalla
नई दिल्ली

विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना हुआ और आसान, मोदी सरकार ने 11 नए पोर्ट्स पर दी e-Visa एंट्री की मंजूरी

India e-Visa
राष्ट्रीय

झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर राहुल गांधी की चुप्पी, भाजपा बोली- कोटा से प्रयागराज तक गरजने वाले रांची में चुप क्यों?

Sudhanshu Trivedi Rahul Gandhi
नई दिल्ली

UP-पंजाब चुनाव में उतरेगी LJP(R): चिराग पासवान बोले- बिना हिंदू-मुस्लिम की राजनीति के मैदान में उतरेंगे

Chirag Paswan
राष्ट्रीय

दिल्ली में सियासी हलचल: PM मोदी से मिले शरद गुट के 8 सांसद, सुप्रिया सुले ने बताई बैठक की इनसाइड स्टोरी

NCP Supriya Sule Meets PM Modi
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.