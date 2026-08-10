संजय राउत का BJP को खुला चैलेंज, कहा- सत्ता में आए तो दिखाएंगे पार्टी कैसे टूटती है, कोई दया-माया नहीं

Sanjay Raut on BJP: शिवसेना (यूबीटी) के 9 में से छह लोकसभा सांसदों के पार्टी से अलग होने के बाद उद्धव ठाकरे गुट के भीतर की नाराजगी अब भी कायम है। इसी बीच, शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। राउत ने दावा किया कि बीजेपी ने सत्ता और केंद्रीय एजेंसियों के प्रभाव का इस्तेमाल कर विपक्षी दलों को तोड़ने का काम किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब उनकी सत्ता आएगी तो बीजेपी को भी पता चलेगा कि पार्टियां कैसे टूटती हैं।