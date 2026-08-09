शहजाद पूनावाला ने नहीं छोड़ी है बीजेपी, खुद ही दे दिया पुख्ता संकेत, पहले एक्स बायो से हटा लिया था पार्टी का जिक्र

बता दें कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक विशेष पोस्ट शेयर कर इन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। उस पोस्ट को देखने के बाद यह साफ हो रहा है कि शहजाद पूनावाला भाजपा में ही हैं। दरअसल, रविवार को शहजाद पूनावाला ने अपने आधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैंडल पर मौलाना हजार इमाम (शाह रहीम अल हुसैनी आगा खान) के आगामी भारत दौरे से जुड़ा एक पोस्टर शेयर किया है। केंद्र सरकार द्वारा मौलाना हज़ार इमाम को भारत आने का आधिकारिक निमंत्रण दिया गया है। इस महत्वपूर्ण निमंत्रण और पहल के लिए शहजाद पूनावाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है।