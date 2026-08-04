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‘जननायक और GenZ के आइकॉन’, शहजाद पूनावाला ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बोले- रांची जाकर करेंगे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग!

Shehzad Poonawalla 31 September sarcasm: BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे '31 सितंबर' को रांची जाकर झारखंड के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। वीडियो पोस्ट कर कसा कटाक्ष।
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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Aug 04, 2026

Shehzad Poonawalla viral tweet

भाजपा छोड़ने वाले शहजाद पूनावाला का एक और बड़ा बयान, फोटो सोर्स- ANI

Shehzad Poonawalla Rahul Gandhi video: भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं पर करारा तंज कसा है। दरअसल, शहजाद पूनावाला ने मजाकिया और कटाक्ष भरे लहजे में कहा कि 'जननायक और GenZ के आइकॉन' राहुल गांधी रांची जाएंगे और झारखंड के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। उन्होंने व्यंग्य करते हुए आगे जोड़ा कि इस यात्रा में अभिजीत दीपके, सोनाक्षी और अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ शामिल होंगे।

'31 सितंबर' की तारीख बताकर कसा तंज

पूनावाला ने अपने वीडियो के अंत में चुटकी लेते हुए खुलासा किया कि यह पूरी योजना '31 सितंबर' को होने वाली है। जैसा कि सितंबर के महीने में केवल 30 दिन होते हैं, पूनावाला ने 31 सितंबर की काल्पनिक तारीख का जिक्र कर विपक्षी नेताओं की बयानबाजी और राजनीतिक दावों का मजाक उड़ाया। सोशल मीडिया पर शहजाद पूनावाला का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस राजनीतिक तंज पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

क्या हो रहा है रांची में?

दरअसल, रांची में इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। हाल ही में झारखंड के शिक्षा विभाग और नियुक्ति परीक्षाओं को लेकर विपक्ष राज्य सरकार पर लगातार हमलावर बना हुआ है। छात्रों और युवा संगठनों द्वारा परीक्षाओं में धांधली और नीतिगत फैसलों के विरोध में राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं।

सीएम आवास पर कड़ी सुरक्षा

दूसरी ओर, स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए रांची प्रशासन ने राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस बल की भारी तैनाती के साथ धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके बावजूद, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ताओं के साथ रांची का रुख कर रहे हैं, जिससे पूरे शहर में राजनीतिक बयानबाजी और विरोध प्रदर्शनों का दौर तेज हो गया है।

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राहुल गांधी

Updated on:

04 Aug 2026 04:12 pm

Published on:

04 Aug 2026 03:50 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘जननायक और GenZ के आइकॉन’, शहजाद पूनावाला ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बोले- रांची जाकर करेंगे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग!

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