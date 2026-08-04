‘जननायक और GenZ के आइकॉन’, शहजाद पूनावाला ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बोले- रांची जाकर करेंगे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग!

Shehzad Poonawalla Rahul Gandhi video: भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं पर करारा तंज कसा है। दरअसल, शहजाद पूनावाला ने मजाकिया और कटाक्ष भरे लहजे में कहा कि 'जननायक और GenZ के आइकॉन' राहुल गांधी रांची जाएंगे और झारखंड के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। उन्होंने व्यंग्य करते हुए आगे जोड़ा कि इस यात्रा में अभिजीत दीपके, सोनाक्षी और अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ शामिल होंगे।