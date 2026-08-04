‘मेरे पति जिंदा हैं’, होर्मुज के पास लापता नाविक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

Ashish Kumar Merchant Navy Oman: ईरान युद्ध की शुरुआत में ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर पर हुए मिसाइल हमले के बाद लापता हुए मर्चेंट नेवी कैप्टन आशीष कुमार के मामले में नया मोड़ आ गया है। कैप्टन आशीष की पत्नी अंशु ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' याचिका दाखिल कर दावा किया है कि उनके पति जीवित हैं और उन्हें किसी विदेशी गिरोह या संगठन ने अवैध हिरासत में रखा हुआ है। अंशु ने याचिका में यह भी खुलासा किया है कि उनके पास अंतरराष्ट्रीय नंबरों से कॉल आई हैं, जिसमें कैप्टन की रिहाई के बदले 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है।