27 से 32 लाख वोटरों के नाम हटने का मुद्दा गरमाया, यूसुफ पठान ने सीएम सुवेंदु अधिकारी से की बड़ी मांग

West Bengal Voter List News: पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का मुद्दा अब चर्चा में है। इसी सिलसिले में बहरामपुर से लोकसभा सांसद यूसुफ पठान ने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात कर इस मामले पर अपनी चिंता जताई। बैठक में उन्होंने उन लोगों की परेशानी का मुद्दा उठाया, जिनके नाम वोटर लिस्ट से हट गए हैं और जिनके मामले अब ट्रिब्यूनल तक पहुंच चुके हैं।