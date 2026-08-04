टीएमसी सांसदों को धमका रही पुलिस, BJP में शामिल होने या जेल जाने का दबाव: ममता बनर्जी का बड़ा बयान

कुणाल घोष ने बांकीपुर और दतिया उपचुनावों के नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि यह भाजपा के खिलाफ बढ़ते जनमत का संकेत है। उन्होंने कहा, बांकीपुर तो सिर्फ झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है। अब देश में बीजेपी के खिलाफ मतदान का माहौल बन चुका है। किसान, मजदूर, छात्र, युवा और बुजुर्ग- सभी जाग चुके हैं। बिहार की डबल इंजन सरकार का हाल देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के क्षेत्र में पहले पार्टी को कितनी बढ़त और कितने प्रतिशत वोट मिले थे, और अब उसमें कितनी गिरावट आई है।