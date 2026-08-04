‘कार्यकर्ताओं पर हजारों केस दर्ज किया, संस्थाओं पर कब्जा हो रहा है’, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला

ममता ने बीजेपी से उसके पुराने वादों पर भी जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले जिन फाइलों को खोलकर सच्चाई सामने लाने का वादा किया गया था उनका अब तक कोई पता नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि उन वादों का क्या हुआ और उन्हें अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया। ममता ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए जनता को जागरूक होना होगा और जरूरत पड़ने पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन भी करना होगा।