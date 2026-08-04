‘मैंने कभी नहीं कहा कि बांकीपुर तुरंत बेंगलुरु बन जाएगा’, कांग्रेस से गठबंधन पर भी बोले प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने कहा, "मैंने कभी नहीं कहा कि सिर्फ प्रशांत किशोर या कोई व्यक्ति विधायक बन जाए तो बांकीपुर बेंगलुरु बन जाएगा। मैंने इतना कहा था कि जनता ने हमें मौका दिया है इसलिए अगले एक से डेढ़ साल के भीतर हम एक विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार कर जारी करेंगे। इसमें बताया जाएगा कि बांकीपुर को बेंगलुरु या देश के अन्य विकसित शहरों की तर्ज पर कैसे विकसित किया जा सकता है।"