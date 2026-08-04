Bengal Politics: ‘न BJP में शामिल होऊंगा, न NDA में रहूंगा’, TMC के बागी सांसद अबू ताहिर ने मुसलमानों के हित को बताया कारण

बता दें कि अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान उन 20 लोकसभा सांसदों में शामिल हैं, जिन्होंने TMC छोड़कर NCPI का दामन थामा था। TMC छोड़ने के बाद इन सांसदों ने BJP के नेतृत्व वाले NDA को समर्थन देने का ऐलान किया था। हालांकि, अब तीन सांसदों के रुख से NDA के भीतर उनकी स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।