West Bengal: मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के आवास की रेकी का दावा, जैश संदिग्ध से पूछताछ में कई अहम खुलासे

उसके संपर्कों, स्थानीय सहयोगियों और अन्य राज्यों में मौजूद नेटवर्क की जांच की जा रही है। कथित साजिश की पूरी जानकारी सामने लाने के लिए जांच एजेंसियां जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों, वित्तीय लेन-देन और स्थानीय स्तर पर मिले सहयोग की भी पड़ताल कर रही हैं। इस मामले की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और स्थानीय पुलिस कथित नेटवर्क से जुड़े लोग सरकारी परिसर के आसपास मौजूद थे या नहीं और उनकी गतिविधियां किस प्रकार की थीं इन बातों का पता लगाने के लिए अब राज्य सचिवालय नवान्न क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पूछताछ और फॉरेंसिक जांच जारी रहने के बीच मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।