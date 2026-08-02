पाकिस्तानी आतंकियों के निशाने पर थे CM शुभेंदु अधिकारी, दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी हिंसा फैलाने का था प्लान

इस मामले का खुलासा तब हुआ जब हावड़ा के एक बड़े कैबिनेट मंत्री को रंगदारी की धमकी मिली और उनके बेटे को किडनैप करने की साजिश रची गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब STF ने तफ्तीश शुरू की, तो कड़ियां जुड़ती चली गई। जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, तो उनको झारखंड के साहिबगंज का एक संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट हाथ लगा। इस अकाउंट की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस बंगाल के बर्दवान में रहने वाले हमीम मंडल तक पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमीम मंडल और झारखंड से अर्पिता सरकार नाम की महिला को गिरफ्तार कर लिया।