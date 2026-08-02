आपदा नहीं बल्कि अवसर दे रहा एआई, रिसर्च से संगीत तक खुल रही सपनों की खिड़की

एआई से लोग कई तरह के काम कर रहे हैं। बिज़नेस की बात करें तो लोग अपने ब्रांड, वेबसाइट, ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो लोग ऐप, गेम, सॉफ्टवेयर, चैटबॉट जैसी चीज़ें बनाने के लिए भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेखन के क्षेत्र में किताब, ब्लॉग, स्क्रिप्ट, ई-बुक लिखने के लिए भी लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंटेंट वीडियो, रील, पॉडकास्ट, विज्ञापन बनाने के लिए भी लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगो डिज़ाइन करने, पोस्टर, इलस्ट्रेशन, 3D मॉडल बनाने के लिए भी लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। पढ़ाई के सेक्टर में शिक्षा कोर्स, नोट्स, प्रेजेंटेशन, ट्यूटर आदि के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। खेती के क्षेत्र में लोग कृषि फसल सलाह, कीट पहचान, मिट्टी, खाद, सिंचाई और बाजार विश्लेषण के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित रिसर्च के मामले में लोग डाइट, फिटनेस, स्वास्थ्य जानकारी पाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। दैनिक जीवन में यात्रा, बजट, इवेंट, भोजन योजना के लिए लोग एआई का सिएटम कर रहे हैं। इसके अलावा लोग रिसर्च डेटा विश्लेषण, रिपोर्ट, आइडिया वैलिडेशन, संगीत बनाने और ऐसे ही कई कामों के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं।