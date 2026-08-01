बाबा भोले की भक्ति का अनोखा अंदाज, स्केटिंग करते हुए देवघर के लिए निकली युवाओं की टोली

बाबा नगरी देवघर के लिए बिहार समेत कई राज्यों से श्रद्धालु निकलने लगे हैं। हर साल सावन के पवित्र महीने में लाखों शिवभक्त विभिन्न माध्यमों से देवघर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलाभिषेक करते हैं। इसी बीच बाबा धाम जाने वाले युवाओं की एक टोली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में गेरुआ वस्त्र पहने युवा स्केटिंग करते हुए देवघर की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। उनकी यह अनोखी यात्रा लोगों के बीच कौतूहल और आकर्षण का विषय बनी हुई है।