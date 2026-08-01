बिहार पुलिस परीक्षा पेपर लीक: बायोमीट्रिक सुपरवाइजर समेत 3 गिरफ्तार, आरोपियों के मोबाइल से मिले कई एडमिट कार्ड और आंसर की

Bihar Police Havaldar Paper Leak: बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और क्वेशन पेपर लीक मामले में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट (EOU) को बड़ी कामयाबी मिली है। EOU ने हवलदार इंस्ट्रक्टर परीक्षा की आंसर-की लीक करने के मामले में शामिल तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह परीक्षा बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (BPSSC) ने होम गार्ड कैडर के लिए आयोजित की थी। गिरफ्तार लोगों में राज समदर्शी उर्फ राजा, उसका साथी अभिषेक कुमार और परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सुपरवाइजर के तौर पर तैनात नितेश कुमार शामिल हैं। कोर्ट में पेशी के बाद तीनों को बेउर जेल भेज दिया गया है।