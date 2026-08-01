‘2 लाख पेटिशन लेकर PM आवास की ओर करूंगा मार्च’, E20 पेट्रोल को लेकर टाउनहॉल में बोले अरविंद केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा, "सरकार के बयान विरोधाभासी हैं। कभी वे कहते हैं कि E20 बहुत अच्छा है, तो कभी कहते हैं कि यह सही नहीं है। एक मंत्रालय कहता है कि E20 से माइलेज पर 2 से 5 प्रतिशत का असर पड़ता है, जबकि दूसरा मंत्रालय 4 प्रतिशत के अंतर का दावा करता है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार ने इस मामले पर कोई ठोस स्टडी नहीं की है। इसे जनता पर जबरदस्ती थोपा गया है। E20 फ्यूल के इस्तेमाल से लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं और माइलेज में भारी कमी आ रही है। सरकार इसे लोगों पर क्यों थोप रही है? इसमें सरकार का क्या निजी स्वार्थ है? E20 पेट्रोल बिल्कुल भी सही नहीं है।"