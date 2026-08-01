शहजाद पूनावाला के भाई तहसीन बोले- ‘नितिन गडकरी डरे हुए हैं’, भूख हड़ताल से पहले हुए नजरबंद

पूनावाला ने अपने एक अन्य एक्स पोस्ट में कहा कि दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने उन्हें बताया कि फोर्स को उन्हें नजरबंद करने के लिए ऊपर से आदेश मिले थे। वहीं, उनके द्वारा पोस्ट किए गए एक अन्य वीडियो में पुलिस अधिकारी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर ई-20 पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर तहसीन के साथ जुड़ते हैं तो शांति भंग होने की संभावना है।