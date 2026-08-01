भाजपा छोड़ने के बाद शहजाद पुनावाला का एक और बड़ा बयान, कहा- पीएम मोदी आप नाकाम रहे, ऐसी उम्मीद नहीं थी

राहुल गांधी पर तंज कसते हुए पूनावाला ने कहा है कि असली तानाशाही क्या होती है आप कांग्रेस और राहुल गांधी से सीखिए। क्योंकि तीन इंस्टाग्राम यूजर ने केरला में उनका अपमान किया तो उन पर केस हो गया। कर्नाटका में अगर राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगते हैं तो उन पर केस जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तानाशाही करने के लिए कांग्रेस ने क्या नहीं किया। इमरजेंसी लगाई, विपक्षी नेताओं और सांसदों को जेल में डाला गया। जब साधु-संत आंदोलन करने निकले, तब इंदिरा गांधी ने उन पर गोलियां चलवाने का काम किया।