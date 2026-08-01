सिर्फ रील पर ही माफ करोगे या केस भी वापस लोगे? पीएम के वीडियो पर अभिजीत दीपके का सवाल

PM Modi latest news: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो संदेश के बाद छात्र आंदोलन से जुड़ा मामला फिर चर्चा में आ गया है। पीएम मोदी ने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान अपने और अपनी दिवंगत मां को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गाली-गलौज से किसी समस्या का समाधान नहीं होता और वह भटके हुए युवाओं को माफ करना चाहते हैं।