अभिजीत दीपके ने की BJP IT Cell पर कार्रवाई की मांग, कहा- लड़की पर FIR तो महिलाओं को ऑनलाइन गालियां देने वालों पर केस कब?

पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दीपके ने कहा कि अगर सिर्फ गाली-गलौज के लिए FIR दर्ज की जा रही है, तो सबसे पहले उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इंटरनेट पर लगातार महिलाओं का अपमान करते हैं। दीपके ने कहा, "मैंने अभी देखा कि एक युवा महिला के खिलाफ गाली-गलौज करने का मामला दर्ज किया गया है। तो सवाल यह उठता है कि अगर आप गाली-गलौज के लिए मामले दर्ज कर रहे हैं, तो BJP IT सेल के उन सदस्यों के खिलाफ मामले कब दर्ज होंगे जो सालों से ऑनलाइन महिलाओं के खिलाफ बेहद घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आखिर उनके खिलाफ मामले कब दर्ज होंगे?"