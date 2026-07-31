‘दिल्ली दंगों का असली फायदा तो BJP को मिला’, ताहिर हुसैन की उम्रकैद पर बोले AAP नेता सौरभ भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा अपराधियों और दंगाइयों के खिलाफ साफ रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही ताहिर हुसैन पर दंगे और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगे, आम आदमी पार्टी ने बिना देरी किए उन्हें पार्टी से निकाल दिया और इसके सबूत सबके सामने हैं। BJP के चरित्र पर सवाल उठाते हुए सौरभ भारद्वाज ने स्वामी नित्यानंद, चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर, बृजभूषण शरण सिंह और बच्चों के यौन शोषण के आरोपी कई अन्य नेताओं के नाम लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP ने लगातार ऐसे अपराधियों को अपनाया है, यहां तक कि उनके समर्थन में यात्राएं भी निकाली हैं।