भारतीय रेलवे ने रचा इतिहास, सूरत से धड़कता दिल वंदे भारत ट्रेन से पहुंचा अहमदाबाद, पहली बार हुआ ऐसा

यह हृदय 36 वर्षीय मिथुन लक्ष्मण स्वैन का है, जो मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले मिथुन सूरत के पास पीपोदरा गांव में रहते थे। वे मशीन ऑपरेटर के रूप में काम करते थे। 28 जुलाई को उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया। बाद में उन्हें सूरत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 30 जुलाई को डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। इसके बाद उनकी पत्नी और परिवार ने अंगदान का फैसला लिया, जिससे कई लोगों को नया जीवन मिलने की उम्मीद जगी।