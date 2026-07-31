Gujarat By-Elections: विसनगर नगर पालिका में भाजपा प्रत्याशी नितिन मोदी की जीत, कांग्रेसी उम्मीदवार की जमानत जब्त

मतगणना के बाद घोषित परिणामों के अनुसार भाजपा के नितिन मोदी को 2,106 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार शैलेष रावल को केवल 267 वोट प्राप्त हुए, उनकी जमानत भी जब्त हो गई। वहीं आणंद जिला पंचायत के पिछले चुनाव में पाळज सीट से निर्विरोध निर्वाचित हुए प्रदीप पटेल की ओर से सदस्य पद से इस्तीफा देने के कारण सीट रिक्त हो गई थी। इसी रिक्त सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना पेटलाद में की गई। भाजपा ने मूल रूप से अनुसूचित जनजाति की और प्रेम विवाह के बाद पटेल समाज से जुड़ी सुमित्रा पटेल उम्मीदवार बनाया था।