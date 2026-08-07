अन्ना आंदोलन से अलग हटकर अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ने 2 अक्टूबर 2012 में आम आदमी पार्टी ( Aam Aadmi Party ) की स्थापना की। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहली बार साल 2013 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीता और कांग्रेस के साथ मिलकर 49 दिनों के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से साल 2015 में केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) को मुख्यमंत्री का ताज पहनाया और इसके बाद आम आदमी पार्टी ( Aam Aadmi Party ) दिल्ली के दिलों में बसने लगी।

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