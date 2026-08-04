एक्ट्रेस तृषा पर बयान देकर फंस गए उदयनिधि स्टालिन, महिला आयोग में शिकायत लेकर पहुंची CM विजय की पार्टी

यह पूरा विवाद तंजावुर में आयोजित कावेरी जल विवाद से जुड़ी एक रैली के दौरान शुरू हुआ। उदयनिधि स्टालिन मंच से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की नीतियों और चुप्पी पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने कहा कि कावेरी का एक बूंद पानी भी राज्य को नहीं मिला, फिर भी मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं और केवल DMK के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने में लगे हैं।

उदयनिधि के भाषण के दौरान ही भीड़ में से कुछ लोग अभिनेत्री तृषा का नाम लेकर नारेबाजी करने लगे। इस पर उदयनिधि ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी टिप्पणी कर दी, जिसे सोशल मीडिया पर विजय और तृषा से जुड़ी पुरानी अफवाहों से जोड़कर देखा जाने लगा। हालांकि, बाद में विवाद बढ़ता देख उदयनिधि ने सफाई दी कि उनकी बात का मतलब सिर्फ कावेरी नदी के पानी से था।