Parliament Monsoon Session: ’25 दिन भूख हड़ताल करो, लाठियां खाओ’- संबित पात्रा का विपक्ष पर हमला, राहुल गांधी से पूछा सवाल

Karnataka Police Constable Paper Leak: संसद के मॉनसून सत्र में लगातार हो रहे हंगामे और कामकाज प्रभावित होने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और INDIA गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि संसद के संचालन पर हर दिन करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण न तो प्रश्नकाल सुचारु रूप से चल पा रहा है और न ही महत्वपूर्ण विधेयकों पर गंभीर चर्चा हो रही है।