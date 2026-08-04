Heavy Rain Alert: देश के कई हिस्सों में बरसेंगे बादल, असम-मेघालय समेत कई राज्यों में 7 अगस्त तक भारी बारिश का IMD अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 4 अगस्त को असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी तथा अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।