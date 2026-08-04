Heavy Rain Alert: देश के कई हिस्सों में बरसेंगे बादल, असम-मेघालय समेत कई राज्यों में 7 अगस्त तक भारी बारिश का IMD अलर्ट

दिल्ली, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। (Photo Credit- ANI)
IMD Heavy Rain Alert: देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 4 से 7 अगस्त तक पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी और मध्य भारत के साथ-साथ केरल, तटीय कर्नाटक और अन्य कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 4 अगस्त को असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी तथा अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, 5 अगस्त को असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, केरल और तटीय कर्नाटक में भी भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
IMD के अनुसार, 6 अगस्त को ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, केरल और तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। इसके अलावा अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने समुद्र में खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए मछुआरों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।
मौसम विभाग के अनुसार, 7 अगस्त को छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल और तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की स्थिति बनी रह सकती है। राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है। IMD के अनुसार, पूर्वी राजस्थान में 6 से 9 अगस्त और पश्चिमी राजस्थान में 7 से 9 अगस्त के दौरान बारिश की संभावना बनी रहेगी।
इसके अलावा कई क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है।
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