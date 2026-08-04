‘पीएम मोदी की सीता कौन है?’ टिप्पणी पर बवाल, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के खिलाफ BJP ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

BJP complaint against Pramod Tiwari Delhi Police: कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल, पूरा मामला देवी सीता को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर है। बीजेपी की लीगल सेल से जुड़े अधिवक्ता संकेत गुप्ता ने यह शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रमोद तिवारी की टिप्पणी से सनातन धर्म के अनुयायियों की भावनाएं आहत हुई हैं।