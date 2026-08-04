Udhayanidhi Stalin Detained: अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन पर टिप्पणी विवाद: TVK की शिकायत के बाद उधयनिधि स्टालिन हिरासत में

भाषण का वो विवादित मोड़: उदयनिधि जब कावेरी मुद्दे पर बोल रहे थे, तभी भीड़ में मौजूद कुछ समर्थकों ने अभिनेत्री तृषा का नाम लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। आरोपों के मुताबिक, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उदयनिधि ने कावेरी नदी के पानी और अभिनेत्री के नाम को जोड़ते हुए एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। यद्यपि उन्होंने तुरंत हंसते हुए सफाई दी कि वह सिर्फ नदी के जल की बात कर रहे थे, लेकिन उनके लहजे और इशारे को लेकर तीखा विरोध शुरू हो गया।