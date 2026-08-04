‘प्रशांत किशोर जी ने सच में एक मास्टरस्ट्रोक खेला है’, बांकीपुर में जनसुराज की जीत पर रामकृपाल यादव का बड़ा बयान

बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव की जीत को कई लोग प्रशांत किशोर की नई शुरुआत मान रहे हैं। जन सुराज पार्टी ने इस सीट पर अच्छा प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोगों में विकास को लेकर नई उम्मीद जगी है। कई नेता यह कह रहे हैं कि अब असली परीक्षा शुरू होगी। वादे पूरे होंगे या नहीं, यह समय बताएगा।