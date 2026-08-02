तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, NEET प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज हुए सभी केस होंगे वापस

Tamilnadu CM: NEET पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तमिलनाडु सरकार ने फैसला किया है कि NEET परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर जितने भी पुलिस केस दर्ज हुए थे, उन सभी को वापस ले लिया जाएगा। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के कहने पर छात्रों के हित में यह बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार जल्द ही इसको लेकर पूरी जानकारी सामने रखेगी।