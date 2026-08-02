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तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, NEET प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज हुए सभी केस होंगे वापस

CM Vijay: NEET परीक्षा का विरोध करने वाले छात्रों को तमिलनाडु सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के निर्देश पर छात्रों पर दर्ज सभी केस वापस लिए जाएंगे। पढ़ें पूरी खबर...
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चेन्नई

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Pratiksha Gupta

Aug 02, 2026

NEET Cases Withdrawn, Student Protest, Chennai Flash Protest

छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेगी तमिलनाडु सरकार | फोटो सोर्स-X (@svigneshchn)

Tamilnadu CM: NEET पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तमिलनाडु सरकार ने फैसला किया है कि NEET परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर जितने भी पुलिस केस दर्ज हुए थे, उन सभी को वापस ले लिया जाएगा। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के कहने पर छात्रों के हित में यह बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार जल्द ही इसको लेकर पूरी जानकारी सामने रखेगी।

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Updated on:

02 Aug 2026 12:57 pm

Published on:

02 Aug 2026 12:57 pm

Hindi News / National News / तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, NEET प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज हुए सभी केस होंगे वापस

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